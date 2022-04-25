يعرف المستثمرون الناجحون أن تنويع المحفظة الاستثمارية هو المفتاح لتعظيم العوائد، وتقليل المخاطر بأقل قدر ممكن، وهناك بالفعل العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار بها بما في ذلك الأسهم، السندات، الصناديق المشتركة، العملات، والسلع.



ويوفر الاستثمار في السلع بشكل خاص حماية كبيرة للمستثمرين من آثار التضخم، إذ يزيد الطلب على السلع خلال الفترات التي يرتفع فيها معدل التضخم، وترتفع فيها الأسعار، وبالتالي يمكن للمستثمرين ضمان تعظيم العوائد من خلال استثمارهم في السلع.. وفيما يلي السلع:



1 ـ النفط الخام



بعد إنتاج النفط الخام، يتم تكريره لتصنيع منتجات مختلفة بما في ذلك وقود السيارات، البلاستيك، الأدوية ومستحضرات التجميل، الحبر، الأسمدة، وآلاف المنتجات الأخرى، ويجب على المستثمر الذي يرغب في الاستثمار في النفط الخام أن يعرف أولا ما الذي يتحكم في أسعاره، وكيف يستثمر به، وللعلم تتأثر أسعار النفط الخام بشكل عام بقوانين العرض والطلب، فكلما زاد الطلب وانخفض العرض، زادت الأسعار، فعندما يزيد الطلب على الوقود خلال موسم الصيف على سبيل المثال، ترتفع أسعار النفط الخام، ويؤدي زيادة الطلب من الدول النامية مثل الصين والهند إلى ارتفاع أسعار النفط الخام أيضا، كما تؤثر الجغرافيا السياسية على أسعاره بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يمكن أن تؤدي التوترات في المناطق التي يتم إنتاج كميات كبيرة من النفط فيها إلى قفزة هائلة في أسعاره، وهناك خيارات عديدة للاستثمار في النفط، من بينها العقود الآجلة، لكنها شديدة التقلب، وتحتاج إلى قدر كبير من المعرفة ورأس المال، لذلك فهي ليست خيارا مثاليا للمستثمرين المبتدئين.



ويمكن للمستثمرين التفكير في شراء أسهم في شركات النفط، أو صناديق الاستثمار المشترك في النفط الخام، أو حتى صناديق المؤشرات المتداولة، ويمكن أيضا شراء أسهم في صناديق الاستثمار المشترك في قطاع الطاقة، والتي تتميز بتنوع خيارات الاستثمار، وبالتالي تنطوي على مخاطر أقل.



2 ـ الذهب



يتميز سوق الذهب بالتنوع والنمو، فالذهب يستخدم في صناعة المجوهرات، ويدخل في صناعة الأجهزة التكنولوجية، كما تستخدمه البنوك المركزية، فهو وسيلة آمنة للتحوط ضد التضخم، وترتفع أسعار الذهب عندما يزيد الطلب عليه مثلما يحدث مع النفط الخام، كما تتأثر أسعاره أيضا عندما تقرر البنوك المركزية تنويع احتياطياتها النقدية من خلال شراء المزيد من الذهب، ويمكن الاستثمار في الذهب من خلال عدة طرق من بينها شراء سبائك أو عملات ذهبية، كما يمكن شراء عقود آجلة للذهب، أو شراء أسهم في شركات إنتاج الذهب، أو تلك الشركات التي تقوم بتعدينه، أو الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق المؤشرات المتداولة للذهب.



3 ـ المعادن الأساسية



المعادن الأساسية هي تلك المعادن التي تدخل في الصناعات المختلفة مثل البناء والتصنيع، ومن أمثلتها الألمنيوم والزنك والنحاس، وتتميز هذه المعادن بوفرتها، مما يجعل أسعارها أقل بكثير مقارنة بالمعادن الثمينة، ورغم ذلك تؤدي زيادة الطلب العالمي على هذه المعادن، خاصة من جانب الصين والدول النامية الأخرى، إلى زيادة أسعارها، ويمكن الاستثمار في المعادن من خلال شراء أسهم في شركات إنتاج أو تعدين المعادن، أو الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق المؤشرات المتداولة.