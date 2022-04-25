أعلن البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع بيت الزكاة عن إطلاق خدمة «دفع زكاة الفطر» عبر أجهزته للصراف الآلي بطريقة سهلة وسريعة، من خلال إضافة أيقونة زكاة الفطر إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، وذلك في إطار السعي لطرح المزيد من الخدمات والحلول المالية التي تتسم بالمزيد من المرونة وتلبي تطلعات عملائه عبر قنواته المصرفية والالكترونية المختلفة.



وبهذه المناسبــــة، أكد المدير العام لتقنية المعلومات بالبنك الأهلي المتحد عبدالله جراغ: تهدف هذه الخدمة إلى تيسير أداء زكاة الفطر، ووصولها إلى مستحقيها من خلال خدمات الدفع التي تتميز بتبسيط المعاملات والتي تمكن عملاء البنك من دفع الزكاة من خلال أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الاهلي المتحد والمنتشرة عبر جميع مناطق الكويت.وتتميز هذه الخدمة بمرونتها وسهولتها المتناهية، حيث يمكن لعملاء البنك دفع زكاة الفطر في ثوان معدودة عبر إدخال البطاقة المصرفية في أجهزة الصرف الآلي ثم الضغط على خيار «زكاة الفطر»، واختيار المبلغ، ليتم تسليمها لمستحقيها بموعدها بما يتوافق مع أحكام ووقت إخراج زكاة الفطر بالتعاون مع بيت الزكاة والذي قام مشكورا بتعيين حساب خاص لتلقي أموال زكاة الفطر وإيصالها الى مستحقيها حسب الضوابط الشرعية.



وأوضح: نواصل جهودنا للاستجابة بطريقة أسرع وأفضل لمختلف احتياجات العملاء، وهو ما يسهم بشكل كبير في تعزيز تجربتهم المصرفية مع البنك الأهلي المتحد.

.. ويعلن رابحي «الحصاد» الأسبوعي

قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: جورج بول بوناكوتيل، ومحمد سالم البلهان، وحصة خالد الرشدان، وسليمان ناصر المليفي، وجملة عامر العجمي، ومحمد محارب الشمري، وباسل نهار المكراد، وسارة جمعة حاي، وأحمد عباس عبدالله، وسالم أحمد البرجس.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، فضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30 ألف فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا، ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.