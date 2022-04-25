أعلنت شركة بيت الأوراق المالية عن تحقيق أرباح بقيمة مليون دينار بواقع 2.3 فلس للسهم في الربع الأول من 2022. هذا، وقد صرح إبراهيم يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة، بأن الشركة استمرت في تسجيل نتائج إيجابية على كل أصعدة أنشطتها، حيث حققت الشركة 1.7 مليون دينار أرباحا من إيرادات الأنشطة الاستشارية والاستثمارية في الربع الأول من 2022 جاءت بشكل رئيسي نتيجة لتحقيق الشركة لأتعاب إدارة واستشارات بقيمة 760 ألف دينار، بالإضافة إلى تسجيل أرباح محققة نتيجة التخارج من صناديق عقارية واستثمارات أخرى بقيمة 730 ألف دينار.