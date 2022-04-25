باهي أحمد



قال الرئيس العام لمركز الأعمال الكوري «كوترا» - الكويت، هون شانج سوك، إن حجم التبادل التجاري بين الكويت وكوريا الجنوبية وصل إلى 3.43 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل ارتفاعا وصلت نسبته إلى 48% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.79 مليار دولار.



وأضاف سوك في في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن حجم التبادل التجاري في عام 2020 كان يبلغ 2.21 مليار دولار لتشهد الفترة الحالية حجم التبادل التجاري الأكبر بين البلدين، إذ تتصدر المنتجات البترولية المصدرة من الكويت قائمة المنتجات الأكثر استيرادا، بينما سيطرت المنتجات الصناعية على معظم الواردات القادمة من كوريا الجنوبية إلى الكويت.