يحيى حميدان



توج الكويت بلقب دوري كرة الصالات للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي في السجل الذهبي بالفوز على كاظمة 7-3 في المباراة الفاصلة من الدور النهائي للمسابقة، فيما حل القادسية ثالثا. وقدم «الأبيض» مباراة كبيرة تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدما 5-0، وسط تألق لافت لمحترفه الإيطالي سترينغاري وعبدالرحمن الوادي وحمد العوضي ومن خلفهم الحارس عبدالله حيات.



وعقب انتهاء اللقاء، قام رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتقدم بالتهنئة لنادي الكويت ومنتسبيه وجماهيره بعد التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي، كما هنأ كذلك كاظمة والقادسية على صعودهما للمنصة، متمنيا التوفيق للجميع في المستقبل.