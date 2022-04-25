توج فريق «جايينكم» بلقب بطولة «ريد بل نيمار جونيورز فايف» لكرة القدم، والتي استضافتها الكويت، بتغلبه على فريق «أجاج»، في مباراة نهائية شهدها شاطئ المارينا في 20 أبريل.



وشهدت النهائيات منافسة 12 فريقا بعد تصفيات طويلة أقيمت في ساحات مجمع «بوليفارد» على مدار 3 أيام بمشاركة واسعة شملت 115 فريقا. ولا يعتبر «جايينكم» غريبا عن منصة التتويج حيث سبق له الفوز بلقب البطولة مرتين في 2018 و2019، لكن انتصاره هذه المرة، جاء صعبا للغاية حيث انتهت المباراة النهائية أمام «أجاج» بالتعادل السلبي، قبل الاحتكام إلى «معركة 1 ضد 1» التي ابتسمت له بنتيجة 1-0.



وحل اللاعب السابق في منتخب الكويت، النجم عبدالعزيز المشعان، ضيفا على نهائيات البطولة حيث حرص على تقديم نصائح مهمة للاعبي الفرق المشاركة عن أهمية الإحماء والاستعداد البدني قبل خوض المباريات. ومن المقرر أن تستضيف قطر النهائيات العالمية حيث ينتظر «جايينكم» تحد جديد في 23 و24 مايو المقبل، أمام فرق من مختلف دول العالم، والأهم من كل ذلك، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، سيكون حاضرا شخصيا في الدوحة.



واللافت في نسخة العام الحالي من البطولة العالمية أن قطر لن تستضيف فقط الفرق الفائزة باللقب المحلي في بلادها للعام 2022، بل أيضا كل الفرق الفائزة في 2021، وسيمثل الكويت أيضا فريق «ذي جونيورز»، بطل النسخة الماضية.