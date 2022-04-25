هادي العنزي



أكد مدير فريق الفحيحيل نجم العنزي أن فريقه يسعى إلى الفوز على اليرموك اليوم، وقال لـ «الأنباء»: «تعد هذه المواجهة أهم مباريات الموسم الحالي للفريق لكونها تشكل علامة فارقة في بقائنا في الدوري الممتاز وحصيلة عطاء موسم شاق وطويل»، لافتا إلى أن الفريق عسكر منذ يومين بأحد الفنادق لمزيد من التركيز وزيادة حماسة اللاعبين. واشار العنزي الى أن الفحيحيل يدخل بثلاثة خيارات، مضيفا: رغم ان فرصنا متعددة سواء بالفوز أو التعادل او حتى الخسارة بهدف من اليرموك، فإننا سوف نسعى للظهور بأفضل أداء ممكن، وبما يظهر القدرات الفنية والبدنية للاعبين، إذ اجتمع المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفتش بالفريق أكثر من مرة، وقام بشرح فني مفصل عن الخصم من حيث نقاط القوة والضعف، وهذا من شأنه المساهمة في الخروج بالنتيجة المرجوة، ونأمل ألا نتأثر بغياب المدافع مشاري الكندري، فيما يبقى قرار مشاركة فواز الرشيدي متوقفا على الرأي النهائي للجهاز الطبي.