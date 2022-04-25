اختتمت أول من أمس بطولة «شهداء أبو حليفة لكرة القدم» الرمضانية بتحقيق فريق «الشهيد حمد المعجب» لقب البطولة بالفوز في النهائي على فريق «الشهيد حسين العذاب».



وشهد اليوم الختامي حضور راعي البطولة النائب الصيفي مبارك الصيفي وإقبالا جماهيريا كبيرا وشخصيات رياضية وسياسية، حيث أقيمت مباراة استعراضية بين قدامى أبو حليفة وقدامى منتخب الكويت الوطني، وهم: أحمد عجب وفرج لهيب ووليد علي وحسين فاضل وخالد عجب، وانتهت بفوز منتخب الكويت بخمسة أهداف مقابل هدف.



هذا، وقد حصد اللاعب أحمد حسين الشمري على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصل يونس أحمد على جائزة أفضل حارس مرمى، وحصد جائزة هداف البطولة اللاعب فوزي عبدالبديع.



وأعرب رئيس جمعية أبوحليفة عبدالله فالح عن شكره وتقديره للنائب الصيفي على رعايته للبطولة ودعمه الدائم والمستمر لأبناء المنطقة في جميع الفعاليات.



بدوره، أعلن رئيس اللجنة المنظمة وعضو مجلس إدارة جمعية أبوحليفة التعاونية فلاح شبيب السبوق أن البطولة حققت نجاحا كبيرا، وأن اليوم الختامي شهد حضورا جماهيريا فوق المتوقع.