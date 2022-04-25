ناصر العنزي



يسدل الستار اليوم على نسخة موسم 2021-2022 من الدوري الممتاز، وذلك بإقامة جولات الجولة الأخيرة التي تشهد تتويج الكويت «العميد» رسميا بلقب النسخـــة الـ 60 للمــرة الـ 17 في تاريخه ومتساويا في ذلك مع الغريمين (العربي والقادسية) وذلك عقب لقائه على ملعبه في كيفان مع بطل النسخة الأخيرة مع العربي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة.



وكان العميد قد بلغ النقطة الـ39 مع نهاية الجولة الماضية محققا اللقب رسميا مستفيدا من تعادل منافسه المباشر كاظمة مع القادسية سلبيا ليرتفع الفارق بينهما إلى 4 نقاط.



من جهة أخرى، ستكون المنافسة شديدة بين 4 فرق للبقاء في دوري الأضواء، حيث يلعب التضامن صاحب المركز الثامن بـ 13 نقطة مع الشباب الأخير بـ 12 نقطة على ملعب محمد الحمد فيما يواجه اليرموك التاسع بـ 12 نقطة مع الفحيحيل السابع بـ 15 نقطة على ملعب عبدالله الخليفة. يذكر أن فريقين سيهبطان لدوري الدرجة الأولى «المظاليم» فيما يلعب في مباراتين أخريين، النصر السادس برصيد 21 نقطة مع القادسية الرابع بـ 30 نقطة على ملعب علي صباح السالم، كما يلتقي «الوصيف» كاظمة بـ 35 نقطة مع السالمية الخامس برصيد 28 على ستاد الصداقة والسلام.



وتحتفل جماهير «العميد» اليوم مع فريقها باللقب المستحق الـ 17 بعدما أثبت لاعبوه جدارتهم في خطف اللقب قبل جولة من الختام، وستكون مباراتهم اليوم مع العربي «مسك الختام» لمجهود لاعبيه ومدربهم التونسي نبيل معلول طوال الموسم الحالي، فيما يسعى «الأخضر» الذي كان منافسا على اللقب قبل أن يتأخر في الجولات الأربع إلى تسجيل اسمه ضمن قائمة الشرف في المراكز الثلاثة الأولى.



وفي مباراتي الصراع على البقاء فإن الفحيحيل بحاجة إلى نقطة لتأمين نفسه في مباراته مع اليرموك الذي يحتاج إلى الفوز كي يحافظ على حظوظه بانتظار نتيجة التضامن والشباب اللذين يملكان فرصة للتأهل أيضا. وفي مباراتي كاظمة والسالمية والقادسية والنصر فهما لقاءان لتحسين المراكز.