عبدالعزيز جاسم



حقق الرامي ماجد المطيــري المركــز الأول في ختــام منافســات «السبورتنغ» لبطولة الكويت المفتوحة للرماية التي نظمها نادي بيان أمس على ميادين نادي الصيد والفروسية برعاية الهيئة العامة للرياضة، فيما جاء سعودي الرشيدي ثانيا وخالد بريوج ثالثا وخالد العجمي رابعا ومحمد الديحاني خامسا وخليفة العازمي سادسا.



وحضر ختام البطولة رئيس مجلس إدارة نادي بيان للرماية الشيخ صباح علي الجابر وأمين سر النادي فهد الصهيبي حيث قاما بتتويج الفائزين، حيث هنأ الجابر الرماة الفائزين، متمنيا التوفيق للباقين في الاستحقاقات المقبلة.



وقال: «أشكر هيئة الرياضة وعلى رأسها المدير العام حمود فليطح ونائبه د.صقر الملا على دعم نادي بيان ورعاية بطولة الكويت، والشكر موصول لجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة على اهتمامها بالبطولة وتغطيتها بالصورة المناسبة»، مضيفا: لاتزال الرياضة تواجه تحديات وعراقيل مثل التعصب والكراهية، وهذا الأمر منبوذ من جانبنا، مشيدا بذات الوقت بالالعاب الفردية التي تنفرد بالقيم الرياضية.



وأشار الى ان رياضة الرماية لا تقف عند حدود معينة، فهي تزخر بالعديد من الأبطال الذين حققوا الكثير من الإنجازات، وهو الطريق الذي يعمل به مجلس إدارة نادي بيان للرماية من اكتشاف المواهب وصقلها ودعم الأبطال وتذليل كافة العقبات التي تواجههم من اجل خلق أجيال متعاقبة تخدم اللعبة.



بدوره، أكد فهد الصهيبي أن بطولة الكويت شهدت منافسة قوية بين الرماة لم تحسم إلا بالجولة الأخيرة، مضيفا أن نادي بيان خلق جوا من المنافسة بين الرماة ليظهر المستوى الفني بالصورة المطلوبة والتي تعكس خبرة ومكانة رماتنا.