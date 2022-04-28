قال الاتحاد الكويتي لكرة القدم ان قرعة بطولة غرب آسيا الثانية لكرة القدم الشاطئية والتي تحتضنها السعودية في الفترة من 17 حتى 21 مايو وضعت «أزرق الشاطئية» في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات وعمان ولبنان.



وأعرب مدرب منتخب الكويت أحمد عبدالرزاق في بيان صحافي، عن ارتياحه للمستوى الفني للاعبي المنتخب، متمنيا ان يقدم الفريق مستوى مشرفا في البطولة.



وأضاف أن الهدف من المشاركة هو المساهمة في ابراز اللعبة باعتبارها حديثة عهد إذا ما قورنت بالألعاب الأخرى فضلا عن الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام يوليو المقبل في مدينة سانيا الصينية. يذكر أن المجموعة الثانية تضم منتخبات السعودية (المستضيف) والبحرين وفلسطين.