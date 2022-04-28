يعقوب العوضي



أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد وليد سالمين، أن انضمامه إلى الجهاز الفني للأزرق يترافق مع خطة إعداد مدروسة قام برسمها الجهازين الإداري والفني للمنتخبات الوطنية، والتي تأتي في إطار إعدادها للمنافسات المقبلة التي تبدأ بمشاركة منتخبنا الوطني الشاب في دورة الألعاب الخليجية.



وقال ان خارطة الطريق الفنية لمنتخبات اليد تتناسب مع الظروف التي طالت اللعبة حتى قبل جائحة كورونا وأدت إلى توقف أضر بجميع المنتخبات بمختلف المراحل السنية، وتابع «هدفنا خلق منتخب وطني قادر على استعادة أمجاد اليد الكويتية في المستقبل كما نتطلع تحديدا للتصفيات الآسيوية لمونديال 2024، إذ نأمل أن نكون قاعدة لاعبين قوية في المراحل السنية تكون نواة للمنتخب الوطني في المستقبل البعيد أيضا».



وتوجه سالمين بشكر مجلس إدارة نادي القادسية وعلى رأسه الشيخ خالد الفهد ونائبه الشيخ فهد طلال والجهاز الإداري ليد «الأصفر» للموافقة على إعارته للمنتخب الوطني، كما أثنى على رئيس اتحاد كرة اليد الفريق ركن متقاعد ناصر صالح بومرزوق وأمين السر قايد العدواني وأمين السر المساعد مدير عام المنتخبات الوطنية عبدالله الذياب والمدير الفني في الاتحاد د.خالد الشرجي على ثقتهم به ليكون ضمن الجهاز الفني لقيادة الأزرق في رحلة البناء الجديد.