مبارك الخالدي



شهدت أروقة اتحاد كرة القدم أمس حركة نشطة لتقديم المرشحين أوراق ترشحهم رسميا لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل إغلاق باب الترشح رسميا غدا الجمعة.



وفي هذا الشأن، وحتى وقت متأخر من أمس، لم يقدم المرشح للرئاسة رجل الأعمال عبدالله الشاهين أوراق ترشحه ممثلا لنادي برقان إذ يحظى بدعم كبير من الأندية يلامس 12 ناديا حتى الآن، ما لم تتغير الحسابات الانتخابية خلال الأيام المتبقية على الاقتراع.



وفي جانب آخر، قرر مجلس إدارة النادي العربي أمس تقديم أوراق ترشح عدد من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، وهم: جمال الكاظمي لمنصب الرئيس في تأكيد على عزم الكاظمي النزول لساحة الانتخابات، كما ترشح لعضوية الاتحاد كل من الحكم السابق عارف أبل واللاعب الدولي السابق منصور باشا.



كما قدم مجلس إدارة العربي دعما لفاطمة حيات لترؤس اللجنة النسائية بالاتحاد، إذ تتمتع حيات بخبرة إدارية وقانونية وعلاقات دولية ذات صلة بالرياضة النسائية.



إلى ذلك، أعلن فواز الحساوي في كتاب رسمي إلى نادي القادسية رغبته في الترشح لمقعد رئيس اتحاد الكرة، إذ خاطب ادارة «الأصفر» للموافقة على هذا الترشح مرفقا بذلك صورة من البطاقة المدنية له.



وفي إطار السباق التنافسي على شغل مقاعد الأعضاء الثلاثة، تقدم سالم سعدون عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي ومرشح نادي التضامن بأوراق ترشحه رسميا رغبة في العودة للعمل من خلال التشكيل الجديد.



الجدير بالذكر، أن انتخابات اتحاد الكرة ستجرى يوم 20 مايو المقبل بمراقبة آسيوية ودولية.