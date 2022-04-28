هادي العنزي



ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم القرار النهائي من الجهاز الطبي بشأن السماح بمشاركة المدافع حمد القلاف من عدمها في المباراة التي تجمع «السماوي» مع العربي في قمة ربع نهائي بطولة كأس سمو الأمير المقررة السبت المقبل، فيما تبدو الأمور واضحة بشأن حالة المدافع الدولي مساعد ندا الاستشفائية، حيث لن يشارك مع الفريق رغبة من الجهاز الطبي في عدم الاستعجال بعودته خوفا من أي أعراض جانبية.



إلى ذلك، يواصل محمد إبراهيم قيادة الفريق في تحضيراته اليومية، ساعيا إلى تجاوز واحد من أهم وأصعب خصومه في كأس سمو الأمير، سعيا للذهاب بعيدا في البطولة وتعويض موسم لم يحقق خلاله الفريق أي لقب رغم وجود عدد من العناصر المتميزة في الفريق من ذوي الخبرة والشباب.