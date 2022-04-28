يعقوب العوضي



يغادر وفد منتخب الكويت الأول للكرة الطائرة مساء اليوم متجها إلى صربيا لإقامة معسكر تدريبي حتى 15 مايو استعدادا لخوض دورة الألعاب الخليجية التي من المقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 20 حتى 26 من الشهر نفسه.



ويترأس وفد «أزرق الطائرة» نائب رئيس الاتحاد نايف الخميلي. ويتكون الوفد من مدير المنتخب محمد القطان إداريا ومحمد البلوشي مشرفا والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر سينسش ومساعديه الوطنيان عادل المزيعل ود.عبدالله طالب ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني بالإضافة إلى 16 لاعبا هم: عبدالناصر العنزي، راشد عنبر، سلطان أحمد، ناصر دشتي (القادسية)، عذبي مالك، عامر السليم، عبدالعزيز نجم، عبدالله جاسم، يعقوب عدنان (الكويت)، عبدالرحمن المطوع، عبدالعزيز شاكر، مشعل العمر، علي سعدون (كاظمة)، عبدالله طارق (برقان)، ابراهيم منديل، يوسف كابد (الجهراء).