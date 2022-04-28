يحيى حميدان



وضعت إدارة نادي برقان محترفي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب، وهم: التونسي رامي بوشنيبة، البرازيلي وليام رودريغيز، والنيجيري شيبوزي باول، خارج حسابات التجديد للموسم المقبل لرغبتها في البحث عن أسماء أفضل تخدم «الذهبي» بالشكل المثالي.



وعانى برقان في النصف الثاني من خوضه المنافسات بالمحترفين الثلاثة فقط بعد التخلي عن البرازيلي أوتافيو سيلفا والتونسي فراس الماجري في الانتقالات الشتوية وعدم النجاح في تعويضهما بسبب بعض الإجراءات التي لم تتم بصورة سليمة.



هذا، ولم تعلن إدارة «الذهبي» حتى الآن موقفها من استمرار المدرب البرتغالي ماريانو باريتو في الموسم المقبل من عدمه رغم انتهاء موسم الفريق بعد ختام منافسات دوري «stc» للدرجة الأولى والخروج من الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير مطلع الشهر الجاري.