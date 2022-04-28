أعلن نادي الألعاب الشتوية ان الجهاز الفني لمنتخب هوكي الجليد بقيادة الصربي ماركو زدرافيك اختار 20 لاعبا يمثلون «أزرق الهوكي» في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت مايو المقبل.



وأضاف النادي أن القائمة تضم اللاعبين: جاسم الصراف وأحمد الصانع وضاري العمران ومحمد المراغي وجاسم العوضي وعبدالله الزيدان وخلف فيصل ومحمد الدعيج ودعيج الدعي ومشعل الفودري ومشاري العجمي واحمد العجمي وعبدالعزيز المراغي وعلي الصراف وعبدالله علي وعبدالعزيز الخشان ويوسف الكندري وسالم المري وعبدالمحسن الخشرم إضافة لقائد المنتخب الكابتن سالم العجمي.



وأوضح أن المنتخب يستعد بقوة لخوض منافسات هذه الدورة التي تشهد مشاركة 4 منتخبات هي: السعودية والإمارات والبحرين والكويت، وتقام مبارياتها في صالة النادي بمنطقة بيان بنظام الدوري من دور واحد، وتنطلق في 23 مايو المقبل لمدة 5 أيام.