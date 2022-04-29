يحيى حميدان



حقق نادي الكويت ثلاثية ألقاب موسم كرة الصالات بإحرازه لقب الكأس، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على العربي 6-4 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي الكويت.



وقام رئيس لجنة كرة الصالات والشواطئ عبدالحميد الكندري بتقديم كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبي الكويت، فيما حصل لاعبو العربي على الميداليات الفضية، وذهبت الميداليات البرونزية إلى التضامن.



وبهذه المناسبة قال مدير كرة الصالات بنادي الكويت عبدالوهاب العمر لـ «الأنباء»، إن الحصول على ثلاثية الموسم (الدوري والكأس والسوبر) جاء بفضل مجلس الإدارة وخاصة رئيس النادي خالد الغانم لدعمه اللامحدود للفريق من خلال الصفقات والمتابعة الدائمة، مضيفا أن الموسم كان طويلا وشهد عدة عقبات بالنسبة لنا، لكننا تجاوزناها بعد المجهود الكبير من جانب اللاعبين والالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب الاسباني لويس فونسيكا والطاقم الإداري كذلك.



إلى ذلك، يغادر صباح اليوم الجمعة وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات متجها إلى البوسنة لإقامة معسكر تدريبي حتى 10 مايو استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.



وسيخوض «أزرق الصالات» مباراتين تجريبيتين أمام منتخب البوسنة يومي 6 و8 الشهر المقبل.