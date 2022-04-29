يعقوب العوضي



أسفرت قرعة بطولة كأس اتحاد كرة اليد عن وقوع كل من الكويت، التضامن، القادسية، النصر، الفحيحيل، خيطان، القرين والشباب في المجموعة (أ)، بينما ضمت المجموعة (ب) كل من كاظمة، الساحل، برقان، الصليبخات، السالمية، اليرموك، العربي والجهراء. وكانت القرعة قد أقيمت مساء أول من أمس في مركز الشهيد فهد الأحمد في الدعية بحضور ممثلين 9 أندية من أصل 16، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة خلال الفترة من 4 إلى 11 مايو على صالة نادي الكويت لانشغال صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بالاستعداد لدورة الألعاب الخليجية.