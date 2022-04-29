هادي العنزي



سيطر فريق كرة الطاولة للسيدات بنادي الفتاة على أغلب ألقاب الموسم 2021-2022، بعدما فاز بلقب دوري السن العام أمس الأول، حاصدا ثلاثية متميزة تمثلت بلقب دوري السيدات للسن العام والمركز الأول في منافسات فردي السيدات الذي حصدته اللاعبة مريم بارون، وزوجي السيدات لمريم بارون ومنوة الشمري.



هذا وكرم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة علي الدبوس، رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد تقديرا لدعمها كرة الطاولة النسائية.



وقد انطلقت النسخة الثانية لدوري كرة الطاولة للسيدات مساء السبت الماضي على صالة نادي سلوى الصباح بمنطقة القرين بمشاركة أندية العربي وسلوى الصباح والفتاة، إذ شهدت بطولة فردي السن العام منافسات قوية بمشاركة 16 لاعبة، وجاءت سيدات نادي سلوى الصباح بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى لاعبات العربي، فيما شاركت في منافسات فردي الدمج لفئتي الناشئات والشابات (تحت 15 و18 سنة) 14 لاعبة وقد تمكنت لاعبتا نادي سلوى الصباح من الفوز بالمركزين الأول والثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى لاعبة نادي فتيات العيون، وفي دوري تحت 12 سنة، تمكنت لاعبات سلوى الصباح من الظفر بالمركز الأول، وجاء فريق الفتاة ثانيا وفتيات العيون ثالثا.



وعقب تتويج الفائزين، أشادت رئيس اللجنة النسائية في اتحاد كرة الطاولة والحكمة الدولية خالدة العلي بتعاون جميع الأندية المشاركة في بطولات الدوري والمسابقات الفردي والزوجي، مضيفة: «تسير منافسات الدوري على خير ما يرام، وبتعاون ودعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة علي الدبوس، وجميع اللجان العاملة بالاتحاد».



وقالت: «النسخة الثانية للدوري العام للسيدات شهدت منافسة قوية، وسعدنا بتألق أكثر من لاعبة، وتقديمهن لمستويات متطورة، بوجود ومتابعة مدرب المنتخب ميشكو اندريا، مما يمكنهن من الانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة، للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة».