نعى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وفاة المستشار محمد سالم القحطاني، بعد مشوار طويل من العطاء في المجال الرياضي عامة ورياضة الفروسية خاصة، حيث عمل مستشارا في مكتب مدير عام الهيئة لشؤون الفروسيات وله بصمات واضحة وجلية في تطوير رياضة الفروسية من خلال مساهمته في تأسيس أندية فروسية الأحمدي والجهراء.



وقال فليطح: «الفقيد كان حريصا على تطوير رياضة الفروسية خلال الفترة التي عمل فيها مستشارا في مكتب المدير العام، وبذل مجهودا كبيرا لتطوير رياضة الآباء والأجداد، وتمتع بحب كبير من جميع العاملين الذين عملوا معه»، مضيفا: «برحيل القحطاني فقدت الرياضة الكويتية قامة كبيرة ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات».