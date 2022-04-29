هادي العنزي



عقدت اللجنة النسائية في اتحاد ألعاب القوى برئاسة حنان الحردان اجتماعا بلاعبات منتخبنا الوطني اللاتي سيشاركن في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تنطلق 13 مايو بالكويت، وذلك للكشف عن مرحلة الإعداد الأخيرة لأزرق «أم الألعاب».



وذكرت الحردان أن «أزرق السيدات» يضم 24 لاعبة تم اختيارهن للمشاركة في الدورة من قبل الأجهزة الفنية المختلفة لألعاب القوى، وسوف يقام معسكر داخلي بدءا من 7 مايو كمرحلة إعداد أخيرة ونأمل تحقيق أفضل النتائج في الأولمبياد الخليجي.



وأشارت الحردان إلى أن معسكر المنتخب سيشهد محاضرات تثقيفية وتحفيزية لأجل إعداد اللاعبات نفسيا وذهنيا قبل خوض منافسات الدورة الخليجية، مضيفة «العزيمة عالية لدى بطلات الكويت، ولمسنا تفاعلا إيجابيا كبيرا، ورغبة عالية في تحقيق أفضل المراكز في التجمع الأكبر في تاريخ الرياضة الخليجية»، مشيدة بدعم واهتمام أولياء أمور اللاعبات ودعمهم للأزرق.