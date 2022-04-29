ناصر العنزي



ما أن أسدل الستار على صراع لقب الدوري الممتاز الذي حصده الكويت في الأمتار الأخيرة، تحولت بوصلة الاهتمام إلى بطولة كأس سمو الأمير وهي آخر مسابقات الموسم الحالي 2021-2022 التي ستستأنف مساء اليوم بمباريات ربع النهائي، حيث يلتقي اليرموك مع الفحيحيل على ملعب نادي خيطان والنصر مع الشباب على ملعب عبدالله الخليفة، فيما ستشهد مباراتا غدا السبت مواجهتين ناريتين تجمعان بطل الدوري الكويت مع كاظمة الوصيف على ستاد صباح السالم، فيما سيكون ستاد الصداقة والسلام مسرحا للمواجهة القوية بين العربي والسالمية.



أولى مواجهات ربع نهائي «أغلى الكؤوس» ستجمع اليرموك والفحيحيل في لقاء سيكون بمنزلة إعادة للمباراة الأخيرة بينهما في الدوري، حيث فاز «الأشاوش» 3-2، وأكد بقاءه في «الممتاز» فيما ودع «اليرامكة» الأضواء إلى دوري «المظاليم»، لذلك سيسعى الفريقان إلى اقتناص هذه الفرصة والتأهل إلى المربع الذهبي، وكان اليرموك قد تخطى خيطان بالترجيحية في الدور التمهيدي فيما فاز الفحيحيل على برقان 3-1.



وفي ثاني المواجهات التي ستجمع النصر والشباب، فالأول قدم مستويات جيدة في الدوري وانتعش «فنيا» مع قدوم المدرب د.محمد المشعان ليحقق نتائج مميزة، فيما هبط الثاني إلى الدرجة الأولى بعدما احتل المركز الأخير.



وفي مواجهة غد السبت، فستكون اولى المواجهات «نارية» بين بطل الدوري ووصيفه، فالكويت حامل لقب النسخة الأخيرة من «أغلى الكؤوس» والمنتشي باستعادة درع الدوري، يعيش في أفضل حالاته بعدما احتفل قبل أيام مع جماهيره بلقب الدوري الممتاز وكان «ختامها مسكا» بفوز عريض على العربي 4-1، ويلعب اليوم أولى مبارياته في كأس سمو الأمير بعدما جنّبته القرعة التواجد في الدور التمهيدي وهو كالعادة مرشح قوي لتحقيق اللقب، أما كاظمة فقد أخرج القادسية من المسابقة بهدف نظيف، ويسعى إلى تتويج جهده على مدار الموسم بلقب في الموسم الحالي بعدما كان قريبا من درع الدوري لكنه تأخر في الجولتين الأخيرتين.



وفي رابع مواجهات هذا الدور، فإن جماهير العربي لن ترضى بغير الفوز بعدما فرط «الأخضر» في فرصة الاحتفاظ بدرع الدوري، إذ يطمح إلى تحقيق لقب كأس سمو الأمير وضمه إلى كأس سمو ولي العهد علما انه تجاوز في الدور السابق نظيره الصليبخات بثلاثية نظيفة، ومثله السالمية الذي تغلب على الساحل 2-1 فهو يتطلع إلى بلوغ «المربع الذهبي»، حيث يضع مدربه القدير محمد إبراهيم نصب عينيه تحقيق بطولة تكون عوضا للفريق عن المستوى الجيد الذي ظهر به منذ تسلمه زمام الإدارة الفنية وصولا إلى احتلال المركز الرابع في الدوري.



الدخول بالمجان



هذا وأعلنت إدارة العلاقات العامة باتحاد كرة القدم أن دخول مباريات بطولة كأس سمو الأمير سيكون بالمجان، وذلك اعتبارا من انطلاق مواجهات اليوم الجمعة وغدا السبت في ربع نهائي البطولة، كما سيتم تفعيل قرار مجلس الوزراء الأخير والمتعلق بانحسار جائحة كورونا والسماح بالدخول الجماهيري بالطاقة الاستيعابية الكاملة للملاعب.