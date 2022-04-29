مبارك الخالدي



يغلق مساء الليلة باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لدورته الجديدة 2022/2026 تمهيدا لأجراء الانتخابات في 20 مايو المقبل.



وقبل إغلاق باب الترشح وكما كان متوقعا، تقدم المرشح ورجل الأعمال عبدالله الشاهين بأوراق ترشحه لمنصب رئيس اتحاد الكرة مشفوعا بتزكية 13 ناديا (كمرشح مستقل وفق ما جاء بنص النظام الأساسي) كما تقدم لذات المنصب كل من رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي ورئيس نادي العربي السابق جمال الكاظمي، فيما تترقب الأوساط الرياضية موقف رئيس الاتحاد الحالي الشيخ أحمد اليوسف الذي أكد في اكثر من مناسبة انه ينتظر اللحظات الأخيرة لاتخاذ قرار الترشح من عدمه.



واللافت أن ترشح رجل الأعمال الشاهين حظي بدعم كبير من أندية: الكويت وخيطان والنصر واليرموك والساحل والصليبخات والشباب والتضامن والجهراء وبرقان والسالمية والفحيحيل وكاظمة.



وبعد تقديم الشاهين لأوراق الترشح، قال في بيان صحافي: تقدمت اليوم (أمس) بأوراق ترشحي لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد (مرشحا مستقلا) مصحوبا بتزكية 13 ناديا رياضيا من أعضاء الاتحاد، مضيفا: أدعو الله بالتوفيق والسداد لكل المترشحين لانتخابات باقي المناصب الأخرى والى عضوية مجلس الإدارة، كما قال: انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى الأندية ومجالس إداراتها التي أعطتني تزكيتها وفاء بعهدهم والتزاما بكلمتهم بمنحي الثقة لشغل هذا المنصب في انتخابات تشكيل مجلس الإدارة المحدد لها الجمعة 20 مايو المقبل، وكلي أمل بأن أحوز ثقة كل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، ما يضع على عاتقي مسؤولية جسيمة لكي اكون عند حسن ظن الجميع، والوعد انه مع استمرار مثل هذا التعاون والتكاتف سيكون في مقدورنا تحقيق نهضة كروية حديثة وفعالة تصبح مصدرا للفخر والإلهام، وأؤكد أن خدمة الكويت هي شرف من أي موقع».



نائبا الرئيس



وعلى صعيد الترشح لمنصب نائبي الرئيس، فبعد الاستقرار على تزكية كل من هايف المطيري عن النصر وأحمد عقلة عن الجهراء دخل على خط المنافسة حارس مرمى المنتخب ونادي القادسية السابق عبدالحميد الشطي ليفرض إجراء الانتخابات على هذين المنصبين أحدهما للشؤون المالية والإدارية والاستثمار والآخر للشؤون الفنية.



مقاعد الأعضاء الثلاثة



وفي جانب متصل، أعلنت الأندية رسميا عن ترشح ممثليها لشغل عضوية مجلس الإدارة وهي 3 مقاعد، حيث ترشح سالم سعدون عن التضامن وقدم العربي أوراق ترشح منصور باشا وعارف ابل وفاطمة حيات للجنة النسائية، كما قدم الساحل مرشحه جمال العتيبي ورشح نادي الشباب كمال الشمري وماجد عوض، كما قام الفحيحيل بإعادة ترشيح هملان الهملان.