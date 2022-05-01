حقق ليفربول الأهم بمواصلة الضغط على منافسه الوحيد على اللقب حامله مان سيتي وانتزع منه الصدارة مؤقتا بالفوز الثمين على مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0 على ملعب «سانت جيمس بارك» في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة انلترا لكرة القدم.



ويدين رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بالفوز إلى لاعب الوسط الدولي الغاني نابي كيتا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 19.



وهو الفوز الثالث تواليا لليفربول والـ 25 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 82 نقطة.



وكان بإمكان ليفربول أن يحسم نتيجة المباراة بأكثر من هدف بالنظر الى الفرص الكثيرة التي تناوب مهاجموه على إهدارها خصوصا السنغالي ساديو ماني والبرتغالي ديوغو جوتا والكولومبي لويس دياز، وكاد يدفع ثمن ذلك غاليا في الدقيقة 87 لولا التصدي الرائع لحارس مرمى البرازيلي أليسون بيكر لتسديدة مواطنه برونو غيمارايش من خارج المنطقة في الفرصة الوحيدة لأصحاب الأرض في المباراة.



وألحق ليفربول الخسارة الأولى بنيوكاسل بعد 4 انتصارات متتالية ورمى بالضغط على مان سيتي المطالب بالفوز لاستعادة الصدارة.



وتبقى 4 مباريات امام ليفربول حيث يستضيف توتنهام ويحل ضيفا على استون فيلا وساوثمبتون قبل ان ينهي الموسم باستضافة ولفرهامبتون.



وفي صراع دوري الأبطال، وبعدما بات تشلسي قريبا من حسم المركز الثالث، من المتوقع أن تنحصر المعركة على الرابع الأخير المؤهل بين أرسنال وتوتنهام إذ بات مان يونايتد منطقيا خارجها.



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في رصيد تشلسي 66 نقطة متقدما بـ6 نقاط عن أرسنال وثماني عن توتنهام، فيما يملك يونايتد 55 نقطة وخاض مباراتين أكثر من الأندية اللندنية الثلاثة.



ويحل أرسنال على جاره وست هام السابع (52 نقطة) الذي مني بانتكاسة في بحثه عن لقب قاري بعد سقوطه على أرضه ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني (2-1) في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فيما يسافر تشلسي إلى ليفربول لملاقاة إيفرتون الساعي للخروج من منطقة الهبوط في مسعاه لتفادي توديع دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 68 عاما.



أما توتنهام، فيسعى للعودة إلى الانتصارات بعد تعادل وخسارة في آخر مباراتين عندما يستضيف ليستر سيتي العاشر الذي لم يعرف بدوره طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري وتعادل على أرضه مع روما 1-1 الخميس في ذهاب نصف نهائي «كونفرنس ليغ» قبل أن يتجه إلى العاصمة الإيطالية الأسبوع المقبل.