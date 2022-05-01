وقع خيار رابطة الصحافيين الرياضيين في إنجلترا على المصري محمد صلاح الذي نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز للمرة الثانية في مسيرته بفضل الدور الذي يلعبه مع فريقه ليفربول.



ونال صلاح 48% من الأصوات، متقدما على لاعبي وسط مان سيتي النجم البلجيكي كيفن دي بروين ووست هام يونايتد ديكلان رايس. ويأتي اختيار صلاح كأفضل لاعب بعد مساهمته في منح ليفربول فرصة المنافسة على رباعية تاريخية بتسجيله 30 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، بينها 22 في الدوري الممتاز.



ولم يحسم المصري البالغ 29 عاما الذي سبق له نيل هذه الجائزة عام 2018، مستقبله مع ليفربول من أجل تمديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، لكن الطرفين مازالا في طور المفاوضات لتمديد فترة بقاء «الفرعون» مع «الحمر» حيث يلعب منذ 2017.

واعترف صلاح الأسبوع الماضي في مقابلة مع مجلة «فورفورتو» البريطانية بأنه مازال لا يعرف ما إذا كان سيمدد عقده.



من جهته، حض المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب النجم صلاح على حسم قراره بشأن البقاء مع النادي في أقرب وقت ممكن لأنه «لا يمكننا الانتظار لعشرة أعوام»، لكن من دون أن يعتبر ذلك بمنزلة «تهديد» بحسب ما أفاد.

ويأتي تصريح كلوب غداة توقيعه عقدا جديدا يبقيه في ليفربول حتى عام 2026، ما يعطي النادي المزيد من الاستقرار الفني، لكن مشجعي «الحمر» قلقون حيال مستقبل صلاح وزميليه في خط المقدمة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو الذين ينتهي عقدهم في صيف 2023، على غرار لاعب الوسط الغيني نابي كيتا.



واستبعد المدرب الألماني البالغ 54 عاما أن يؤثر تمديد عقده مع «الحمر» على قرار صلاح بالبقاء في «أنفيلد» من عدمه.