فرض ستراسبورغ تعادلا قاتلا على ضيفه باريس سان جرمان في مباراته الأولى بعد إحرازه لقبه العاشر 3-3 في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.



وفرض المهاجم الدولي كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 23 و64، رافعا رصيده في صدارة الهدافين إلى 24 هدفا، وصناعته الهدف الثاني الذي أحرزه المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي (64).



وكان ستراسبورغ البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه المخضرم كيفن غاميرو (3)، وقلص الفارق بالنيران الصديقة عبر لاعب الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي خطأ في مرمى فريقه (75)، قبل أن يدرك التعادل عبر البديل أنتوني كاسي (90+2).



ورفع سان جرمان رصيده في الصدارة إلى 79 نقطة، فيما حافظ ستراسبورغ على آماله بدخول سباق المراكز الأوروبية بعدما تقدم للمركز الخامس مؤقتا برصيد 57 نقطة متساويا مع نيس السادس الذي يحل ضيفا على بوردو اليوم ومتأخرا بفارق نقطتين عن موناكو الرابع الذي يستضيف أنجيه.



ويلتقي اليوم تروا مع ليل، ومونبلييه مع متز، لوريان مع ريمس، بريست مع كليرمون فيران، ومرسيليا مع ليون.