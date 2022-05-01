فرط أونيون برلين في فرصة الارتقاء الى المركز الخامس ولو مؤقتا بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه غرويتر فورث 1-1 في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.



وكان غرويتر فورث، صاحب المركز الأخير وأول الهابطين إلى الدرجة الثانية، البادئ بالتسجيل عبر النرويجي جوليان رييسون في الدقيقة 24، ورد أونيون برلين بعد تسع دقائق بواسطة السويدي برانيمير هرغوتا (33).



ونجح غرويتر فورث في فرملة مضيفه أونيون برلين وحرمه من تحقيق الفوز الخامس تواليا فبقي في المركز السادس المؤهل إلى مسابقة «كونفرنس ليغ» الموسم المقبل، برصيد 51 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف فرايبورغ صاحب المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، وبفارق ثلاث نقاط خلف لايبزيغ صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا. في المقابل، رفع غرويتر فورث رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأخير.