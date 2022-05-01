سيتولى الألماني رالف رانغنيك، المدرب المؤقت لمان يونايتد، الإشراف على منتخب النمسا اعتبارا من الشهر الجاري وفق ما أعلن الاتحاد النمساوي للعبة، على أن يبقى مستشارا في النادي الانجليزي الموسم المقبل.



قال غيرهارد ميليتيخ رئيس الاتحاد النمساوي في بيان «نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من خلال التعاقد مع رالف رانغنيك بجذب خبير بارز في كرة القدم الدولية».

وسيتولى رانغنيك (63 عاما) الإشراف على المنتخب النمساوي نهاية الشهر الجاري في المباريات ضد كرواتيا، الدنمارك وفرنسا ضمن دوري الأمم الأوروبية بعد انتهاء منافسات الدوري.

وقّع رانغنيك على عقد لمدة سنتين مع الاتحاد النمساوي، سيتجدد تلقائيا لسنتين إضافيتين في حال نجاحه في قيادة المنتخب الى نهائيات كأس أوروبا 2024 في بلاده ألمانيا.