يستقبل برشلونة ضيفه ريال مايوركا السادس عشر على أمل تلافي خسارة رابعة تواليا على أرضه وحصد النقاط الثلاث لتضييق الخناق على إشبيلية ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.



وبامكان النادي الكاتالوني أن يستعيد جهود مهاجمه الشاب أنسو فاتي بعد تعافيه الكامل من مشكلة في أوتار ركيته، حسب ما أفادت تقارير صحافية التي أشارت أيضا إلى إمكانية عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بانتظار الضوء الأخضر من أطباء النادي.

وغاب أومتيتي عن الملاعب منذ يناير بسبب إصابة في إصبعه أدت حتى إلى منع رحيله عن «كامب نو» في بداية العام، علما أنها ستكون مباراته الاولى هذا العام في حال شارك بعدما خاض الفرنسي مباراة واحدة فقط في الدوري طوال.

وكان إشبيلية قد أهدر نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل بطاقة مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره قادش 1-1 في دربي «الأندلس» في افتتاح المرحلة.

وبكر اشبيلية بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السابعة عبر مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم والأول بعد صيام 12 مباراة متتالية في الليغا وتحديدا منذ افتتاحه التسجيل في مرمى إسبانيول (2-0) في المرحلة السابعة.

وغاب النصيري نحو شهرين عن صفوف الفريق الأندلسي بسبب الإصابة قبل نهاية العام الماضي. لكن قادش الذي يصارع من أجل البقاء خطف هدف التعادل عبر هدافه المتألق في الآونة الأخيرة لوكاس بيريس (66).



واكتفى رجال المدرب جولن لوبيتيغي بنقطة واحدة انفردوا بها مؤقتا بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة مقابل 63 للنادي الكاتالوني.

واحتفل قائد اشبيلية خيسوس نافاس بمباراته الـ600 مع الفريق الأندلسي في مختلف المسابقات.



سيلفا باق مع سوسييداد



مدد لاعب الوسط المخضرم الإسباني دافيد سيلفا عقده مع فريقه ريال سوسييداد لكرة القدم لمدة عام وتحديدا حتى نهاية موسم 2022-2023، حسب ما أفاد اللاعب نفسه البالغ 36 عاما.