محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



خلص تقرير الطب الشرعي المتعلق بوفاة الوافدة السريلانكية، إلى ان اسباب الوفاة تعود الى اقدام الوافدة على عملية اجهاض داخل شقة تقيم فيها وآخرون بمنطقة القصر، وهو ما أدى الى وفاتها، فيما احيل ملف القضية مجددا الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لإجراء تحريات حول شخص مجهول أقامت معه علاقة محرمة ادت الى حمل سفاح وإقدام الوافدة على التخلص من هذا الحمل حتى وصل بها الحال الى الوفاة.



وقال مصدر امني ان رجال الأدلة الجنائية وفور وصول الجثة أخضعوها للفحص، حيث تبين ان الوافدة كانت حاملا في شهرها السادس وأصيبت بنزيف حاد تسبب في الوفاة.



وكانت الوافدة، وهي من مواليد 1983، وصلت الى مستشفى الجهراء جثة هامدة بلا ضغط ولا نبض ولا حركة تنفسية وبها زرقة بالشفتين وتوسع في بؤبؤي العينين وتوجد آثار على الفخذين.

وبسؤال وافدين أوصلاها الى المستشفى قالا إنهما عثرا عليها في مسكنها الكائن بمنطقة القصر مستلقية على الأرض، وقاما بنقلها بسيارة خاصة، وعليه تم إخطار وكيل نيابة الجهراء الذي أمر بتقييدها وفاة بشبهة جنائية.