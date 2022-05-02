محمد الجلاهمة



وجه وكيل نيابة الجهراء بتصنيف قضية تعرض وافدة عراقية من قبل والدها باعتبارها عنفا أسريا مع استدعاء وضبط المدعى عليه للتحقيق معه وإحالته الى الاختصاص، هذا وارفق في ملف القضية تقرير طبي.



وكانت عراقية من مواليد 1998 تقدمت الى مخفر شرطة النعيم وذكرت انها تقيم في منطقة القصر القديمة وان والدها ضربها بشكل عنيف، وقدمت تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى الجهراء جاء فيه: ادعاء اعتداء بالضرب من آخرين ووجود سحجات طولية باليدين اليمنى واليسرى والرقبة، مشيرة الى ان واقعة الاعتداء عليها حدثت بعد الافطار بأقل من ساعة.