عبدالله قنيص



كلف رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي بالبحث عن مجهول أقدم على سرقة بيتزا من محل متخصص وتمكن من الهرب، حيث ما ان تسلم وجبة البيتزا وتأكد من وجودها داخل السيارة حتى انطلق بسرعة كبيرة معرضا حياة العامل وكذلك المارة للخطر. وأرفق في ملف القضية مستندان، الأول بقيمة الفاتورة التي لم يدفعها 7.250 دنانير ورقم هاتفه الذي استخدمه في طلب البيتزا. هذا، وسجلت قضية حملت مسمى سرقة طعام برقم 369/2022 جنح السالمية.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان وافدا مصريا بصفته الممثل القانوني لشركة متخصصة في بيع المواد الغذائية قال ان الشركة تلقت اتصالا من هاتف وطلب وجبة بيتزا، وأفاد بأنه سوف يأتي لتسلمها وبالفعل حضر وسرق البيتزا و«انحاش».