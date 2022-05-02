نفذ قطاع الوقاية في قوة الإطفاء العام يوم أمس حملة على اشتراطات الأمن والوقاية من الحريق. وأسفرت الحملة التي تأتي تحت إشراف نائب رئيس قوة الإطفاء العام خالد العجمي عن تحرير مخالفات لـ 7 سراديب في مبان استثمارية.



من جهة أخرى، قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد مساء يوم أمس الأول السبت بجولة تفقدية على نقطة قوة الإطفاء العام المكلفة بتأمين مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق، وكان في استقباله مدير إدارة العمليات المركزية العقيد سعد طه ياسين ومدير إدارة مساجد محافظة حولي د.خالد الحيص.