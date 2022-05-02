مبارك التنيب



شرع رجال مباحث حولي في البحث عن شخص مجهول انتحل صفة رجل مباحث واعتدى على وافد هندي وسلبه مبلغا ماليا وتم تسجيل قضية حملت عنوان خطف بالحيلة وسلب بالقوة وانتحال صفة رجال أمن.



وفي التفاصيل ان وافدا هنديا، 62 عاما، ويعمل حلاقا تقدم الى مخفر ميدان حولي وكان برفقته كفيله وقال المجني عليه انه ولدى خروجه من مسكنه متجها الى عمله في الصالون القريب من محل إقامته أوقفه شخص وأبلغه بأنه من رجال المباحث وأخذ منه هاتفه النقال وبطاقته المدنية وضربه طراقين وأصعده عنوة إلى سيارته «سيارة المتهم» ومن ثم توجه إلى منطقة الروضة وخلال السير به طلب منه ان يسلمه حافظة نقوده ثم أخذ من الحافظة مبلغ 150 دينارا وهاتفه النقال تم نهره وطلب منه النزول هذا، وقدم المجني عليه تصويرا للجاني والمركبة التي كان يستقلها مشيرا الى انه تحصل على تصوير لبداية الواقعة من قبل محل للحلويات اختطف من أمامه.