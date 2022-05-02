عبدالله قنيص



تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في مكتب صباح السالم من ضبط خليجي في العقد الرابع من عمره في منطقة سلوى بعدما خلصت التحريات إلى تورطه في العديد من جرائم سلب الوافدين باستخدام العنف والتهديد بالقتل باستخدام سكين، واعترف المتهم بارتكابه عددا كبيرا من الجرائم حدد فيها 14 واقعة تبين ان اغلبها نفذت على مقربة من جسور مشاة وفي ساحات ترابية بمناطق عدة، وبرر اقدامه على ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه بحاجته إلى المال حيث ينفق على المواد المخدرة التي أدمن تعاطيها، هذا وتبين ان الخليجي مطلوب لحكم نهائي نافذ بالسجن لمدة عامين.

واستنادا إلى مصدر أمني فإن رجال مباحث صباح السالم وخلال تتبع جرائم سلب باستخدام سكين ارتكبت في نطاق المنطقة توصلوا وعبر كاميرات المراقبة الى نوعية المركبة التي كان يستقلها المتهم وقت ارتكابه احدى الجرائم وبمزيد من التحريات تبين انه يقيم في منطقة سلوى وعليه تم عمل كمين محكم مقابل منزله وضبطه بعد مقاومة شديدة واقتياده الى مقر المباحث حيث اعترف بارتكابه عددا من جرائم السلب في مناطق مختلفة وذكر انه كان يستهدف في الغالب وافدين من الجنسية الآسيوية إذ يقترب منهم ويضع السكين على اجسادهم ويهددهم بالقتل وما أن يتسلم ما بحوزتهم ويهرب الى جهة غير معلومة، واستدعي عددا من المجني عليهم وجرى عرض المتهم عليهم حيث تعرفوا عليه في أكثر من طابور للعرض.