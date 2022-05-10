مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية على ستاد الشباب استعدادا لتصفيات آسيا المؤهلة إلى النهائيات في الصين 2023، حيث يسعى مدرب الأزرق التشيكي فيتيزلاف لافيكا لإبقاء لاعبي القادسية الـ9 بالإضافة إلى لاعبي النصر في أجواء التدريبات، لاسيما أن لاعبي «الأصفر» انتهى موسمهم مع آخر مباراة بالدوري وبالتالي يحتاجون إلى الاستمرارية.



إلى ذلك، يعمل الجهاز الطبي بقيادة د.عبدالمجيد البناي على تجهيز المدافع خالد صباح الذي كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويحتاج إلى تدريج في إعادة التأهيل.



وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر أن المنتخب الإسباني طلب مواجهة «الأزرق» عن طريق أحد المتعهدين، وذلك قبل مشاركته في كأس العالم بقطر المقررة نوفمبر المقبل من أجل التعود على أجواء المنطقة قبل الدخول في مباريات البطولة.



إلى ذلك، يجرى منتخبنا الأولمبي تدريبا خفيفا مساء اليوم بغياب لاعبي الكويت والعربي المتأهلين إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد للشباب المقرر إقامتها غدا الأربعاء وكذلك لمشاركة الفريقين في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي قد اختار قائمة أولية من 38 لاعبا لحضور التدريبات في مستهل انطلاق برنامج الفريق استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



واختار الجهاز الفني بقيادة المدرب باولو كامبوس ومساعده محمد الفيلكاوي اللاعبين: سيد يوسف إبراهيمي (محترف في الملاعب الإسبانية) وحمود السهلي وعبدالعزيز البشر وعمر الرشيدي وعبدالعزيز الرسام وفهد عايد ومحمد جزاع ويوسف الرشيدي وعبدالرحمن الفضلي وفهد العازمي ويدر المطيري وبندر السلامة وحسين محسن وخالد المرشد وسلمان سعود وعبدالرحمن الشرهان وعلي عبدالرسول وخالد العجاجي وحسين حاجيه ومنصور الرويعي وصالح المحطب وطارق القيسي وعثمان الشمري وعقيل الهزيم وفهد الفضلي وصالح البناي وضاري العتيبي وعبدالرحمن كميل وعبدالعزيز العتيبي وعبدالعزيز بن ناجي وفواز الصعب ومحمد الراشد ويوسف العتيبي ويوسف عايض وفواز المبيلش وسلمان البوص وطلال مزيد ومحمد الحسينان.



ويستعد «الأزرق الأولمبي» للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في أوزبكستان يونيو المقبل، إذ أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات أستراليا والعراق والأردن.