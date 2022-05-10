يحيى حميدان



كرر ‏منتخبنا الوطني لكرة الصالات فوزه على البوسنة 3-2 في مباراة تجريبية ثانية أقيمت على هامش معسكره التدريبي المقام في العاصمة «سراييفو» استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.



سجل ثلاثية «الأزرق» كل من: يوسف الخليفة ونجيب العلي وعبدالرحمن المسبحي. وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز «الأزرق» 5-2.



هذا، ويعود منتخبنا الوطني إلى البلاد اليوم بعد ختام معسكره التدريبي في البوسنة والذي استمر نحو 10 أيام.



ويعمل الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين عبدالرحمن الوادي والحارس فهد الخواري اللذين لم يشاركا في المباراتين التجريبيتين بسبب الإصابة، وذلك لضمان لحاقهما بالمباريات في دورة الألعاب الخليجية.