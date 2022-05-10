سجل منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات حضورا مشرفا في بطولة پولندا الدولية التي اختتمت أول من أمس في العاصمة «وارسو» بحصاده 4 ميداليات ملونة في أول مشاركة له في بطولة أوروبية بهذا المستوى.



ففي منافسات المستوى الأول «A»، حققت اللاعبة سارة البناي ميداليتين برونزيتين بعد احتلالها المركز الثالث في مسابقتي الأداء الحر والطوق، فيما احتلت المركز الرابع في الترتيب العام من أصل 18 لاعبة مشاركة من دول أوكرانيا وپولندا وفرنسا.



بدورها، نالت اللاعبة راية القصار المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الطوق للمستوى الأول أيضا، وجاءت راية في المركز الخامس في الترتيب العام من أصل 16 لاعبة مشاركة من الدول نفسها. وفي منافسات المستوى الثاني «B» انتزعت اللاعبة نور الرزيحان المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الطوق، كما حلت في المركز الرابع في الترتيب العام من أصل 21 لاعبة مشاركة من دول أوكرانيا وپولندا وألمانيا والتشيك.



وتأتي مشاركة وفد المنتخب الكويتي الذي تترأسه عضو اللجنة النسائية في اتحاد اللعبة سعاد الكندري ويضم إلى جانب البطلات الثلاث المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك في هذه البطولة القوية ضمن خطة إعداد طويلة يستهدف الاتحاد من خلالها إلى تطوير أداء اللاعبات حتى يصلن للمستوى الذي يؤهلهن لمنافسة أعرق المنتخبات في رياضة الجمباز الإيقاعي.