هادي العنزي



اختتم منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 17 سنة) معسكره التدريبي الذي أقامه في اسطنبول مساء أمس بعدما خاض 6 وديات.



وجاء المعسكر التركي ضمن المرحلة الثالثة لإعداد أزرق الناشئين، تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الدوحة يونيو المقبل.

وقد بدأ الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان إعداد الأزرق الصغير للمشاركة الآسيوية بعد أن تأهل الفريق إلى النهائيات، حيث بدأت إذ كانت المرحلة الأولى من خطة الإعداد عبر المشاركة في دوري الناشئين (تحت 17 سنة)، ثم معسكر خارجي في فبراير الماضي، لتكون المرحلة الثالثة في مدينة اسطنبول.



وسيعود منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين اليوم إلى البلاد، وستكون التدريبات مسائية وعلى فترة واحدة، وذلك مراعاة لتزامن هذه الفترة مع الاختبارات المدرسية النهائية التي تم تغيير موعدها من وزارة التربية مما دفع الجهاز الفني لتقديم المرحلة الثالثة من الإعداد من أواخر مايو إلى بدايته.

من جهته، أكد أمين السر المساعد في اتحاد كرة السلة ورئيس الوفد عويد العنزي أن المعسكر جاء ناجحا بدرجة كبيرة، وعاد بفوائد بدنية وفنية كبيرة، في ظل خوض ستة مباريات ودية، تمكن خلالها المدرب سلمان رمضان من التعرف على المستوى النفي لجميع اللاعبين، مشيدا بدعم واهتمام الهيئة العامة للرياضة ومجلس إدارة اتحاد السلة على دعمهم الكبير لجميع المنتخبات.