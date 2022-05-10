يعقوب العوضي



قررت إدارة الصليبخات تعيين لاعب كرة اليد المعتزل حسين صيوان مديرا للفريق الأول ابتداء من الموسم المقبل رسميا.



وفي هذا الإطار، توجه صيوان بالشكر لمجلس الإدارة، واكد انه سيقدم كل ما يمكن لخدمة اللعبة والفريق، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع.



من جهة أخرى، احتفت إدارة اليرموك بفريق اليد الأول بعد تأهله للدوري الممتاز رسميا، إذ اكد مدرب الفريق خالد الملا أنها بادرة ليست بغريبة على مجلس الإدارة الذي وفر البيئة المناسبة للتدريب وجميع متطلبات الجهاز الفني واللاعبين، مضيفا أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل تحقيق الأهداف المرسومة وصولا إلى منصات التتويج.