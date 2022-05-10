مع اقتراب انطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها البلاد من 13 إلى 31 الجاري تحت رعاية صاحب السمو الأمير، أعلن أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية علي المري، أن حفل افتتاح الدورة سيشهد العديد من الفقرات المميزة.



ورفض المري، الذي يترأس لجنتي المتطوعين والبروتوكول في الدورة، الإفصاح عن طبيعة هذه الفقرات، وقال إنها «ستكون مفاجأة للجميع» حيث سيكون على الملعب الرئيسي المغطى لأكاديمية رافاييل نادال في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، كاشفا عن أن الحفل لن يكون تقليديا وسيتناسب مع «نهج شبابي متجدد يفرض واقعه للمرة الأولى».



ولفت إلى أن 650 متطوعا، أغلبهم من الكويتيين، سيكونون «القلب النابض» للدورة والجنود المجهولين، وأغلبهم من منتسبي الدفاع المدني والهيئة العامة للرياضة ويتوزعون في المطار والفنادق والملاعب ومرافقة الوفود وأماكن توزيع الميداليات ضمن لجنتي المتطوعين والبروتوكول.



وذكر المري أن الحدث الخليجي المرتقب يعد فريدا من نوعه ويعكس مفارقات وأرقاما مميزة، أولها أنه سيقام بعد 4 تأجيلات منذ العام 2019، خصوصا أن القيادة السياسية والرياضية أصرت على أن يبصر النور رغم كل العثرات والتأجيلات والظروف القاهرة ولم تفكر في إلغائه أبدا.



وتابع: «ثانيا سيكون حفل الافتتاح فريدا من نوعه وسيقام في منتصف الدورة وبعد توزيع ميداليات وختام ألعاب عدة، ويعود السبب إلى اننا وضعنا مسبقا تاريخ 22 الجاري موعدا لانطلاق الحفل والدورة بعدد 9 ألعاب للرجال ثم أضفنا 3 أخرى، قبل ان تنضم الى البرنامج منافسات العنصر النسائي بسبعة ألعاب، ثم رياضة البادل للسيدات والرجال».



قدم السيدات يهزم قيرغيزستان



على صعيد تحضيرات منتخباتنا الوطنية للدورة الخليجية، تغلب منتخب قدم الصالات للسيدات على نظيره قيرغيزستان 3-1، في المباراة الودية الثانية التي أقيمت في ضيافة الأخيرة، خلال المعسكر الخارجي المقام حاليا، سجلتها ريم الملا ولورا الثويني وشروق باشا.



وقالت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، ان المعسكر الخارجي خير إعداد للدورة الخليجية وأيضا لتجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا.



وأضافت فاطمة حيات ان المنتخب النسائي استهل مشواره في المعسكر القيرغيزستاني بمواجه منتخب قيرغيزستان وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل لمنتخبنا اللاعبة نهال الصقعبي.



ويستهل منتخب السيدات مشواره في البطولة بمواجه نظيره الإماراتي 15 مايو ثم السعودي 17 مايو وأخيرا البحريني 19 مايو.



تحضيرات «القوى» مستمرة



من جانب آخر، أكد أمين السر المساعد لاتحاد ألعاب القوى ورئيس لجنة المنتخبات د.مانع العجمي، أن استعدادات منتخبنا الوطني للرجال تسير طبقا للخطة والبرنامج اللذين وضعهما الاتحاد، مضيفا ان المنتخب يواصل تدريباته في المعسكر المقام حاليا في مدينة بورصة التركية على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى عقد محاضرات نظرية للاعبين وتحفيزهم معنويا قبل خوض منافسات البطولة التي تنطلق الاثنين المقبل.



وأضاف: «في الوقت ذاته، يتدرب بقية اللاعبين، الذين لم تسمح لهم الظروف بالانضمام للمعسكر، في مضمار وميدان أحمد الرشدان».



وأعرب العجمي عن سعادته البالغة لتمكن لاعب المنتخب ونادي الكويت بدر سويد من تسجيل رقم كويتي جديد في سباق 800 متر خلال مشاركته في بطولة بورصة الدولية للشباب أمس الأول، ضمن برنامج إعداد المنتخب في المعسكر، إذ حقق زمنا قدره 1.49.49 دقيقة، محطما الرقم السابق المسجل باسم لاعب منتخبنا السابق محمد مطلق العازمي وكان 1.49.53 دقيقة.