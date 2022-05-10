أعلن المحامون مطلق الجدعي وحمد الحميدي وعبدالرحمن الياسين امس تقديمهم طعنا إلى اللجنة الانتخابية باتحاد كرة القدم بصفتهم وكلاء عن المرشحين لرئاسة الاتحاد فواز الحساوي وجمال الكاظمي، يتضمن طلبا باستبعاد المرشح الثالث لمقعد الرئيس رجل الأعمال عبدالله الشاهين الربيع من قائمة المرشحين لمنصب الرئيس في الانتخابات المزمع إجراؤها 20 الجاري.



واستند الطاعنون إلى الفقرة الثانية من المادة 35 بالنظام الأساسي الجديد للاتحاد. ومن المقرر أن تفصل اللجنة الانتخابية على الطعن المنظور قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.