ليلى الشافعي

برعاية من وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وبحضور خليجي وعربي رفيع المستوى، تقام صباح اليوم الثلاثاء فعاليات «حفل تكريم الفائزين بجائزة العمل الإنساني بدول مجلس التعاون الخليجي لعام2022م- الدورة السادسة» وفعاليات «القمة الخليجية للعمل الإنساني لعام 2022م»، وبتنظيم من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية كشريك إنساني، وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومعهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية.وسيقام الاحتفال في فندق ريجنسي الكويت، بحضور شخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى المكرمين والذين يمثلون جهات حكومية خليجية ومجتمعية بالإضافة إلى جهات خليجية خاصة لها دور بارز في مجالات العمل الإنساني على الصعيدين الوطني والدولي.



وتحمل الدورة السادسة اسم المغفور له بإذن الله سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة «يرحمه الله»، والذي كان راعيا للجائزة في دوراتها الخمسة السابقة، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسيكون رئيس المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين د.محمد بن عبدالله آل خليفة ضيف الشرف الفخري للفعالية ممثلا عن أسرة الراحل سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة يرحمه الله.



كما سيشارك في حفل افتتاح الفعالية كل من رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية البروفيسور يوسف عبدالغفار، والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله كضيف شرف للفعالية، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الشريك الإنساني للفعالية د.نبيل حمد العون.



ويرأس هذه الفعالية الإنسانية عضو مجلس الإدارة المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تضاري البعيجان، ويساعده في الإدارة د.شهاب أحمد العثمان المدير العام لمعهد الإنجاز للتدريب والاستشارات الشريك المنظم. ويشارك في رعاية هذا الحدث الكبير كل من: الهيئة الخيرية، إضافة إلى «نماء الخيرية» ومركز فنار لتوثيق العمل الإنساني. وتشمل مراسم التكريم الشخصيات الخليجية الفائزة بجائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022م، وكذلك شخصيات وقيادات خليجية سيتم تكريمها «بوسام الالتزام للمسؤولية المجتمعية لعام 2022م»، وسيتم إضافة إلى ذلك تكريم شخصيات ومؤسسات«بجوائز القيادة المجتمعية الخليجية المعطاءة (عطاء) لعام 2022م».



كما سيتم تكريم شخصيات كويتية إعلامية لها دور بارز في دعم العمل الإنساني والخيري وذلك من خلال توظيف جهودهم ووسائطهم الإعلامية توظيفا قيميا «بجوائز التميز في مجال الإعلامي الإنساني المسؤول لعام 2022م». إضافة إلى ذلك، سيتم وبمناسبة تنظيم الفعالية تدشين عدد من المبادرات الإنسانية منها: مبادرة عربية لبناء قدرات مؤسسات رعاية الأيتام بالدول العربية، و«برنامج السلام لتمكين المنظمات العربية الإنسانية من أدوات المسؤولية المجتمعية»، وكذلك مشروع «وقف المسؤولية المجتمعية».