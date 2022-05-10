مرة على الأقل استبدال ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في المنطقة نفسها

عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتخطيط العمراني مبارك العرو سيصدر نهاية الأسبوع الجاري تعديل المادة 51 من لائحة الرعاية السكنية، بحيث تزيد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات والمسلمة تسليما فعليا إلى ثلاث مرات، على أن تكون من بينهما مرة على الأقل استبدال، ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في المنطقة نفسها، ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل، ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.



يذكر أن المادة كانت بالسابق تنص «مرتين فقط»، وعلى أن تكون من بينهما مرة على الأقل استبدال.