آلاء خليفة



أبلغت مصادر «الأنباء» أن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العنزي خاطب عمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة بخصوص ما تم من مناقشات في اجتماع لجنة العمداء فيما يتعلق بالبند رقم 19 والخاص بمقترحات تطوير نظام العمل بالفصل الصيفي، وهي كالتالي:



- العودة للعمل بلائحة الدراسات الصيفية الصادر بها قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 74 بتاريخ 5-4-2017.



- العمل بلائحة الدراسات الصيفية المعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 8/2021 بتاريخ 14-9-2021.



وأشارت المصادر الى ان مجلس الجامعة وافق على تعديل المادة الثامنة من لائحة الدراسات الصيفية الخاصة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة، وذلك في ضوء زيادة عدد مقاعد الطلبة المتقدمين بطلب الالتحاق بجامعة الكويت للعام الجامعي 2021-2022 وطلب دعم ميزانية الجامعية واعتماد ميزانية اضافية عاجلة من قبل وزارة المالية



وأشارت المصادر الى ان هناك 3 مقترحات مطروحة وهي: العودة للعمل بلائحة الدراسات الصيفية الصادر بها قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 74 بتاريخ 5-4-2017، ومقترح العمل بلائحة الدراسات الصيفية المعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة في اجتماعة رقم 8/ 2021 بتاريخ 14-9-2021، بالإضافة الى مقترح الفصول المتعددة في الفصل الصيفي.



وذكرت المصادر ان خلال اجتماع مجلس الجامعة السابق أوضح عميد كلية الدراسات العليا أن قرار مجلس الجامعة المشار إليه قد اتخذ في ضوء أزمة قبول الأعداد الزائدة من خريجي الثانوية العامة وارتبط معه طلب الجامعة زيادة دعم ميزانية الجامعة واعتماد ميزانية إضافية عاجلة من قبل وزارة المالية.



أما مدير الجامعة فأشار الى أهمية أخذ رأي الأقسام العلمية والكليات للنظر في المقترحات المطروحة واختيار العمل بالنظام الأمثل لهم من اللائحة السابقة او المعدلة.



وأفادت المصادر بأنه تم عرض المقترحات الثلاثة للفصل الصيفي للعام الجامعي 2021-2022 على العمداء أعضاء اللجنة، وعلى ما تقدم وافق أغلب عمداء الكليات على استمرار العمل بالمقترح الثاني وهو العمل بلائحة الدراسات الصيفية المعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 8-2021 بتاريخ 14-9-2021، حيث وافق عليه كل من كليات (التربية - العلوم الاجتماعية - العلوم الادارية - الآداب - الحقوق - الدراسات العليا - طب الاسنان).



وأوضحت المصادر ان هناك كليات لا تنطبق عليها لائحة الدراسات الصيفية وهي: (الطب - الصحة العامة - الصيدلة).



وأفادت المصادر بأن اللجنة اوصت بالموافقة على تطبيق قرار مجلس الجامعة في اجتماعه بتاريخ 14-9-2021 بشأن لائحة الدراسات الصيفية المعدلة، وذلك اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2021/2022 بعد اخذ رأي الاقسام العلمية والكليات وإحالة مقترح الفصول المتعددة في الفصل الصيفي الى كليات الجامعة لإبداء الرأي بالتنسيق مع الأقسام العلمية.



وأوضحت المصادر أن الأمين العام طلب موافاته بالرد متضمنا محاضر اجتماعات الأقسام العلمية والكليات، وذلك بحد أقصى الأربعاء 11 الجاري لعرضه في اجتماع مجلس الجامعة المقبل.