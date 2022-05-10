

بحث وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف مع وزير التعليم السعودي د.حمد آل الشيخ والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.عبدالرحمن العاصمي سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العام والتعليم العالي والبحوث.



وقال الوزير المضف في تصريح على هامش الاجتماعين إنه «تم خلال الاجتماع مع وزير التعليم السعودي مناقشة عدة مواضيع تهم الشأن التعليمي في منطقتنا وبلدينا الشقيقين وكيفية الاستفادة من تجاربنا المشتركة والبناء عليها».



وأضاف أن «اللقاء تطرق الى فتح فرص جديدة لطلبتنا للدراسة داخل المملكة» مبينا انه سيكون هناك تنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم السعودية بما يخص الجامعات الحكومية.



وذكر المضف انه تم الاتفاق على استمرار مثل هذه اللقاءات وأنه ستكون هناك أيضا لقاءات بين وفود المؤسسات التعليمية في البلدين.



وأعرب الوزير المضف عن شكره للوزير آل الشيخ على حسن الضيافة للوفد الكويتي المشارك في مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022 بكل حفاوة بالغة.



وأشار الوزير المضف الى انه تم خلال لقائه مع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية د.العاصمي التباحث عن كيفية الاستفادة من خدمات المكتب خاصة في مجال الدراسات والبحوث والترجمة لما لذلك من اسهامات عديدة.



وأكد المضف السعي لتكثيف اللقاءات لدعم المنظومة التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيدا بدور المكتب المهم لما له من إسهامات كبيرة في المنطقة ودولنا الخليجية.



من جهته، بين المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.عبدالرحمن العاصمي في تصريح مماثل أنه تم خلال اللقاء استعراض برامج المكتب وأنشطته خلال الدورة المالية الحالية وكذلك البرامج والمشروعات البحثية والدراسات التي سنعمل عليها في الدورة المالية القادمة. وأشار العاصمي الى انه تم ايضا التطرق الى أبرز التحديات والجوانب ذات الأولوية في هذه الدراسات، موضحا أنه لمس من الوزير المضف الدعم الكبير والتأييد ومساندة المكتب في كل هذه البرامج والأنشطة. وأضاف «استمعنا لتوجيهات ومقترحات ورؤى الوزير المضف في تطوير أعمال المكتب التي ستكون محل اهتمام واعتبار في كل برامج ومشروعات المكتب القادمة».