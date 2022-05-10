استقبال الموظفين الذين لم يتم التعرف على بصمتهم في حال عدم معرفة استخدام الجهاز لإعادة البيانات والشرح واتخاذ اللازم



دارين العلي



تمكن فريق البصمة التابع لوزارة الكهرباء والماء والخاص بتغيير نظام البصمة الى بصمة الوجه من جمع وتجديد بيانات



22.450 موظفا تم ادراج بصمتهم حتى الآن من اصل 27 ألف موظف يعملون في الوزارة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء» انه يتم تسريع العمل بهذا الجانب، لافتة الى ان اغلب الموظفين ممن لم يدخلوا بياناتهم حتى الآن من موظفي المحطات بسبب طبيعة عملهم الخاصة.



وحثت المصادر جميع الموظفين ممن لم يحدثوا بياناتهم للتواصل مع فريق البصمة خصوصا في المواقع التي تم تركيب وتشغيل الاجهزة الجديدة فيها وازالة الاجهزة القديمة، وذلك لضمان حقهم في احتساب الحضور والانصراف.



ولفتت المصادر الى انه تم تشغيل 80 موقعا حتى الآن من اصل 220 موقعا في مختلف مناطق الكويت من اهمها صبحان وحولي والدوحة والشويخ والقرين وجابر العلي والجهراء وبعض المواقع المتفرقة مثل العقيلة والاحمدي.



واكدت المصادر ان الفريق استمر بالعمل طوال شهر رمضان كالسابق ولفترات طويلة بهدف الانتهاء من عمليات التركيب والتشغيل متوقعة الانتهاء من هذه الاعمال في غضون 3 اشهر نظرا لاختلاف المواقع وطبيعة العمل في كل منها، لافتة الى ان خطط التركيب وجداولها غير ثابتة وفقا لجهوزية كل موقع.



واكدت المصادر ان التشغيل يتم وفق العقد المبرم مع الشركة، مشيرة الى انه يتم استقبال الموظفين الذين لم يتم التعرف على بصمتهم في حال عدم معرفة استخدام الجهاز لاعادة البيانات والشرح واتخاذ اللازم.



وأشادت المصادر بعمل الفريق النسائي لدى فريق البصمة، حيث يقوم بالزيارات مع طاقم العمل للاشراف على التركيب والتشغيل الذي يستمر من 7.30 صباحا حتى الساعة 8 مساء لعدد معين من المواقع في مختلف المناطق.