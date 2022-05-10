نتوقع أن يسير ملف إعفاء الكويتيين من «الشنغن» بطريقة سلسة وأوروبا تدعم الملف الكويتي

نصدر أكثر من 200 تأشيرة في اليوم والمركز يعمل لمدة ستة أيام في الأسبوع

«الخطوط الجوية الكويتية» تُسير ثلاث رحلات أسبوعية إلى ميلانو وروما



ندى أبو نصر



نظمت مجموعة المرأة الدولية في الكويت فعالية ثقافية إيطالية بعنوان «الجمال العظيم» أول من أمس، بالتعاون مع السفارة الإيطالية برعاية شركة الخطوط الجوية الكويتية و«أكوا ديل إلبا» و«فرانجيس» و«شوكولاتي إيتالياني» و«تشيبرياني»، وحضور حشد من الشخصيات البارزة في المجتمع.



واستهل الحفل بترحيب رئيسة المجموعة وحرم سفير إيطاليا كريستيانا بالدوتشي بالحضور، حيث شكرت الرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية وعقيلة وزير الخارجية الشيخة هنوف البدر على دعمها المتواصل، وقدمت شرحا عن الفعالية والمعنى الخاص «الجمال العظيم» المأخوذ من فيلم إيطالي حائز جائزة الأوسكار، لافتة الى أن العنوان يعبر عن سمة شائعة للثقافة الإيطالية وأسلوب الحياة على أنها «بحث دائم عن الجمال».



بدوره، ألقى السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مشيدا بمجموعة المرأة الدولية لعملها المتواصل، مضيفا: سعدت بالاحتفال مع الأصدقاء الكويتيين باليوم الإيطالي، وقد نظمنا عرضا كاملا وشاملا لإظهار التقاليد الإيطالية ونتطلع إلى القيام بالمزيد من الفعاليات عن بلادنا في المستقبل، مشيرا الى أن المسار الثقافي عنصر وثيق الصلة ومتميز في الصداقة بين إيطاليا والكويت، مشددا على الدور الذي تلعبه إيطاليا كقوة ثقافية عظمى. وذكر بالدوتشي أن الدفعة الثانية من طائرات «يوروفايتر» سيتم تسليمها للكويت قبل الصيف وليس هناك تاريخ محدد لذلك، لافتا الى أن مركز التأشيرات يصدر اكثر من 200 تأشيرة في اليوم وهو أكثر مما كنا نفعله من قبل ومركزنا مفتوح لمدة ستة أيام في الأسبوع، وهذا يقلل من الضغط ويساعد على ايجاد فرصة افضل للحجوزات، معربا عن سعادته بتنظيم الخطوط الجوية الكويتية لثلاث رحلات يومية في الأسبوع إلى ميلانو وروما، ونحن جاهزون لاستقبال السائحين. ودعا الجميع للسفر الى إيطاليا للاستمتاع بها والعودة اليها مجددا، ويمكن التقديم على طلبات التأشيرة من الآن وفي أي وقت حيث يستغرق الأمر بضعة أسابيع للحصول عليها، متوقعا أن يسير ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن بطريقة سلسة بعد أن تبدأ المباحثات بشأنه في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن جميع الدول الأوروبية تدعم الملف الكويتي ولكنها إجراءات مطلوبة.



هذا، وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على روعة إيطاليا من خلال التصميم والسياحة والأزياء والطعام، مثل التصميم الإيطالي الفاخر، وعروض أزياء، وعوامل الجذب وتقديم زيت الزيتون البكر الممتاز وتذوقه وغيرها من الفعاليات، وتلاه عرض لفرقة «لا نوتي ديلا تارانتا» التي أمتعت الحضور بعزف الموسيقى الفولكلورية والتقليدية من جنوب إيطاليا، وتم توزيع جوائز السحب على الضيوف، بالإضافة إلى هدايا للمشاركين بما في ذلك قطع خزفية مصنوعة يدويا من منطقة أومبريا وعينات من زيت الزيتون البكر الممتاز وكتاب «رحلة طعام إيطالي» الذي نشرته السفارة الإيطالية في الكويت.