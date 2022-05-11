مبارك الخالدي



أكد المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي طارق الخليفي لـ «الأنباء» أن الأزرق الواعد سيقاتل في نهائيات كأس آسيا رغم الظروف الصعبة التي نواجهها.



وأضاف قائلا: «انطلقت تدريباتنا تحضيرا للمغادرة إلى معسكر أذربيجان في 15 الجاري للانتظام في معسكر تأهيلي لخوض منافسات نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في أوزباكستان المقررة في 8 من الشهر المقبل»، ومضي قائلا: «ستستمر التدريبات المحلية بقيادة المدرب باولو كامبوس والجهاز المساعد له حتى موعد المغادرة الى أذربيجان 15 الجاري لإقامة معسكر تحضيري يستمر حتى موعد انطلاق النهائيات وتتخلله مباراتان وديتان مع منتخب قطر، إذ من المقرر وفق البرنامج المعد أن تغادر بعثة الأولمبي من أذربيجان مباشرة إلى أوزباكستان».

وبين الخليفي: «للأسف نواجه صعوبات كثيرة لتنفيذ خططنا لتأهيل المنتخب وفي مقدمتها تداخل البطولات الآسيوية للمنتخبات والأندية وبسبب ذلك فنحن نفتقد لاعبين مؤثرين من ضمن القائمة المختارة وهم لاعبو العربي والكويت المرتبطون ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي وكذلك لاعبو كاظمة والسالمية المتأهلون لنهائي كأس الأمير وأيضا اللاعبون المنضمون إلى المنتخب الأول»، مشيرا إلى دخول اللاعب الجديد سيد إبراهيمي إلى التدريبات ليقف الجهاز الفني على إمكانياته الفنية والبدنية وهو من مواليد 2004.



واختتم قائلا: «رغم كل التحديات وقوة المنتخبات المنافسة لنا وهي أستراليا والأردن والعراق فنحن لن نستسلم وسنقاتل في المباريات الرسمية من أجل الكويت وشعار المنتخب فكرة القدم لا تعرف المستحيل ولدينا قناعة وثقة كبيرة في الروح العالية للاعبينا لتعويض النقص في الإعداد والفوارق الفنية والبدنية بين اللاعبين، ونأمل تحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر الخارجي بدنيا وفنيا، ليتمكن الأزرق من الظهور بشكل مشرف في المحفل الآسيوي».